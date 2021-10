La WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è l’offerta con 101 GB di traffico dati per la navigazione disponibile a meno di 8,00 euro al mese. Il gestore ha introdotto la tariffa di recente proponendola esclusivamente ad alcuni nuovi clienti.

L’attivazione della promozione, infatti, può essere effettuata esclusivamente dai clienti provenienti da uno dei gestori selezionati da WindTre. Per ottenere i contenuti previsti, dunque, sarà necessario trasferire il numero da:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passa a WindTre con l’offerta GO a meno di 8,00 euro al mese!

L’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è disponibile a soli 7,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti provenienti da uno degli operatori elencati sopra. WindTre permette di attivare la tariffa online gratuitamente e di ricevere la SIM tramite corriere.

I nuovi clienti potranno ottenere mensilmente delle quantità illimitate di minuti verso tutti i numeri e 200 SMS da inviare a qualunque numero. Inoltre, ogni mese l’offerta prevede ben 101 GB di traffico dati da utilizzare per la navigazione.

L’offerta è disponibile nella versione Easy Pay e quindi con pagamento del costo di rinnovo tramite conto corrente, carta conto o carta di credito. I clienti che desiderano affrontare la spesa tramite credito residuo potranno però optare per la WindTre GO 50 Star + Limited Edition che, allo stesso costo, propone soltanto 50 GB di traffico dati; o per la WindTre GO 100 Special + Limited Edition, che a un costo di 9,99 euro al mese include 100 GB di traffico dati.