Anche se in maniera inferiore rispetto alle scorse annate ed alle scorse stagioni, questa estate non è stata esente dagli aumenti di prezzo nel mondo della telefonia mobile. In seguito alle rimodulazioni effettuate da TIM e Vodafone, è ora il turno di WindTre. Il provider che ha avuto origine dall’unione di Wind e 3 Italia, propone il primo assoluto aumento di costi ai suoi clienti.

WindTre, per gli utenti con quest’offerta i costi sono in aumento

I rincari di WindTre colpiscono in particolar modo gli utenti che hanno sottoscritto una ricaricabile targata MIA Special Edition. A differenza delle precedenti tornate di modifiche sui costi, in quest’occasione la compagnia garantisce anche nuovi costumi ai clienti con MIA Special Edition.

Non è previsto una rimodulazione dei costi fissa per le varie offerte MIA Special Edition. Il sovrapprezzo mensile infatti avrà un valore minimo caratterizzato da pochi centesimi ed un valore massimo che si attesta sui 4 euro.

Ovviamente è anche rilevante segnalare i cambiamenti per i consumi. In questo caso è bene servirsi di un esempio: per gli abbonati che spenderanno 10,99 euro per il rinnovo mensile della promozione sono ora previsti consumi illimitati per chiamate ed SMS più 40 Giga per la navigazione internet.

I clienti di WindTre che risultano interessati da tele provvedimento nelle scorse ore hanno ricevuto un apposito SMS informativo da parte del gestore. Questi cambiamenti di prezzo sono effettivi dallo scorso 12 Luglio. Per questa ragione, come da prassi, gli interessati non potranno richiedere ora la disdetta del contratto senza il pagamento delle classiche penali.