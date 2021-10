WhatsApp, nonostante gli ultimi disservizi a cui è andata incontro negli ultimi giorni, si può dire che è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata in tutto il mondo. La suddetta, a quanto pare, si sta preparando col tempo a rendersi sempre migliore e a far sì che l’esperienza dell’utente ancora sia ancora più eccitante, sia per quanto riguarda l’ambito Android che sia quello iOS. Andiamo a scoprire di seguito di cosa stiamo parlando.

WhatsApp: WABetaInfo ci riporta una novità succosa per quanto concerne i messaggi vocali

WABetaInfo è abituata ormai a portarci sempre delle interessantissime novità per quanto concerne WhatsApp, e chi lavora su questo sito ha svolto il teardown della versione più recente iOS di WhatsApp. I suddetti hanno scovato una novità interessantissima che è in fase di sviluppo, ossia parliamo della possibilità di poter mettere in pausa la registrazione dei messaggi vocali nelle chat.

Il video che avrete la possibilità di trovare in fondo all’articolo vi potrà far capire meglio di che cosa stiamo parlando. Questa funzione potrebbe tornare molto utile nel momento in cui si vanno a registrare dei messaggi vocali soprattutto in ambienti particolarmente rumorosi dove il vostro audio potrebbe essere sporcato da voci e rumori esterni.

Ovviamente, non siamo ancora a conoscenza dei tempi di finalizzazione dello sviluppo di questa nuova funzione, quindi la distribuzione al pubblico pare sia ancora lontana. WABetaInfo riferisce almeno che la nuova funzione dovrebbe arrivare in contemporanea sia per quanto riguarda l’app Android che iOS si WhatsApp.

Appena saremo a conoscenza di nuovi aggiornamenti, non esiteremo a scriverli in un nuovo articolo. Continuate a seguirci su tecnoandroid.it!