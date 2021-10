WhatsApp è un’app completa. Grazie alle sue funzionalità non solo possiamo inviare messaggi gratuitamente, ma anche foto, video e altri contenuti. Tuttavia, sfruttando la tecnologia delle chat collegate a internet il rischio è quello di perdere la propria privacy e riservatezza perché tutti sanno quando e quanto utilizziamo l’app. Tuttavia tra i numerosi trucchi di WhatsApp ce ne sono 3 davvero fantastici. Ecco come non far vedere quando sei online ai tuoi contatti.

WhatsApp: 3 trucchi per non far vedere quando sei online

L’app del Gruppo Facebook sta crescendo notevolmente sia in merito all’aspetto grafico, che per funzionalità e opzioni. Non è mistero che spesso nuovi aggiornamenti introducono novità davvero entusiasmanti. Proprio per questo motivo, a novembre, WhatsApp abbandonerà il supporto a diversi dispositivi.

Resta però il fatto che la nostra privacy è sempre sotto attacco, non perché gli strumenti di sicurezza dell’app siano scarsi, ma perché i nostri contatti possono farsi tanti “fatti nostri”. Ad ogni modo esiste un metodo per evitare questo. Anzi, ne esistono ben 3. Scopriamo insieme i 3 trucchi che non permetteranno ai nostri contatti di vedere quando siamo online su WhatsApp.