Unieuro ha rinnovato la propria campagna promozionale con il lancio del SottoCosto, uno dei meccanismi più amati dall’intera popolazione italiana, e non solo, raccogliendo molte occasioni dai prezzi veramente più bassi del normale.

La validità del volantino è fissata al 17 ottobre, con possibilità di acquisto sia in negozio che direttamente online tramite il sito ufficiale dell’azienda, in questo modo è possibile ottenere la merce direttamente dal divano di casa, ricevendola gratis al domicilio (ma solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi). Nel caso in cui si volesse invece richiedere la rateizzazione, ricordiamo essere possibile appoggiarsi al Tasso Zero senza interessi, nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Unieuro: sconti spettacolari vi attendono

Spettacolari sconti vi attendono direttamente da Unieuro, tutti i migliori prodotti sono infatti stati rivestiti con una veste completamente scontata, la quale può effettivamente garantire al consumatore un risparmio notevole. I top di gamma più importanti racchiusi nella campagna, vanno a toccare Samsung Galaxy S21+, disponibile a 799 euro, come anche Galaxy S21 in vendita a 699 euro, oppure i più costosi Galaxy Z Flip3 da 1149 euro.

Gli utenti che vorranno ugualmente godere di ottime prestazioni, ma sono desiderosi di spendere un minor quantitativo di denaro, potranno decidere di puntare dritti verso l’Oppo Find X3 Neo, una valida alternativa da 569 euro.

Non mancano soluzioni decisamente più economiche, come Xiaomi Redmi Note 10S, disponibile a 229 euro, Realme GT Master edition da 299 euro, oppure Xiaomi redmi 9 a 129 euro e Galaxy A22 a 189 euro. I dettagli sono interamente raccolti a questo link.