Trony segue la tendenza del momento, ovvero lanciare volantini SottoCosto, proponendo al pubblico una campagna promozionale globale, fatta di prezzi sempre più bassi e convenienti, con i quali è possibile confrontarsi, nell’ottica di cercare di risparmiare al massimo.

A differenza di quanto siamo stati abituati a vedere in passato, in questa occasione gli sconti sono stati attivati sull’intero territorio nazionale, senza differenze particolari in termini regionali. Essendo un SottoCosto, è bene ricordare che le scorte sono estremamente limitate, e che potrebbero purtroppo terminare molto prima del previsto (o della scadenza della campagna stessa).

Trony: le occasioni con i prezzi più bassi

Il volantino Trony ha raccolto innumerevoli occasioni che propongono ai consumatori la possibilità di spendere sempre meno, anche nel momento in cui volessero acquistare un top di gamma dalle prestazioni elevate. Un esempio può essere portato con la coppia Apple iPhone 12 Pro, il cui prezzo non va oltre i 999 euro, e Galaxy S21 5G, il modello più equilibrato dell’azienda sudcoreana, acquistabile a 699 euro.

Nella via intermedia, tra top di gamma e fascia inferiore ai 400 euro, incrociamo l’ottimo Find X3 Neo, un dispositivo che ha moltissimo da offrire, anche da un punto di vista estetico, al prezzo finale di 569 euro. Le alternative più economiche sono infine rappresentate da Oppo Find X3 Lite, Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9A, Oppo A74, Vivo Y21, Vivo Y72, Galaxy S20 FE o anche Motorola Moto G20.

Tutti i prodotti e gli sconti sono raccolti sul sito ufficiale.