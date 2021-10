Il colosso Realme intende sfidare Amazon e Xiaomi aggiungendo al suo catalogo di prodotti una chiavetta con Google TV. Si tratta di Realme 4K Smart Google TV Stick, il primo dispositivo di streaming con Google TV dopo Google Chromecast.

Presentato per la prima volta all’inizio di questo mese, questo nuovo prodotto di Realme sembra essere il primo dispositivo Google TV lanciato in India, una regione in cui la piattaforma stessa non è ancora ufficialmente supportata. Scopriamo maggiori dettagli.

Realme annuncia la prima chiavetta con Google TV

La piattaforma Google TV si è espansa nell’ultimo anno, ma solo sulle Smart TV vendute da Sony e TCL, mentre i dispositivi di streaming di Xiaomi lanciati lo scorso anno si sono fermati alla piattaforma Android TV. Il teaser pubblicato dalla società afferma che Realme 4K Smart Google TV Stick offre il supporto HDMI 2.1, HDR10+ e 4k60, inoltre menziona il supporto per Netflix e Prime Video, citando stranamente anche Play Movies & TV che è stato sostituito dall’integrazione nativa sulla piattaforma Google TV.

La data di lancio di Realme 4K Smart Google TV Stick riportata sul teaser è il 13 ottobre, ma resta da vedere quanto costerà il dispositivo che potrebbe rivelarsi un’alternativa interessante. Il colosso ha lanciato anche la nuova Smart TV Neo 32″ HD TV in India con un design senza cornici e la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light. La nuova Smart TV viene fornita con l’esclusivo Chroma Boost Picture Engine di Realme che conferisce allo schermo colori ancora più vividi e un’incredibile qualità dell’immagine.

Realme Smart TV Neo 32″ esegue la nona versione di Android TV e integra Google Chromecast, Netflix, YouTube, Prime Video e altre app, inoltre è dotata di altoparlanti stereo da 20 W e suono Dolby Audio. Realme Smart TV Neo 32″ è disponibile su Flipkart, realme.com e negozi offline a partire dal 3 ottobre al prezzo di 14.999 rupie, corrispondenti a circa 173 euro al cambio attuale.