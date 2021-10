Questo periodo dell’anno è solitamente il periodo in cui OnePlus annuncia l’arrivo dei nuovi prodotti. In genere l’azienda lancia almeno una versione diversa ma simile di qualunque dispositivo arrivato sul mercato in primavera. Sappiamo già da alcune settimane che un potenziale OnePlus 9T non ci sarà. L’azienda si sta concentrando sulla fusione di ColorOS e OxygenOS insieme alla nuova linea di smartphone esistente. OnePlus 9RT, invece, arriverà.

Secondo un post su Weibo, OnePlus terrà un evento in Cina per l’arrivo del prossimo smartphone il 13 ottobre. I render mostrano il nuovo OnePlus 9RT in argento, con un nuovo layout della fotocamera sulla parte posteriore del dispositivo. Le Buds Z2, ossia la nuova versione delle Buds Z dell’anno scorso, saranno lanciate insieme al nuovo smartphone. La società ha recentemente confermato che la produzione della serie T è stata interrotta, poiché prevede di sviluppare modelli specifici in base alle zone. OnePlus 9RT, infatti, al momento è un’esclusiva in Cina e India.

OnePlus: gli aggiornamenti dell’azienda sull’arrivo dei nuovi prodotti

Precedenti leaks mostrano che il nuovo modello non è molto diverso dall’originale, come accennato prima. Offre fotocamere migliori e OxygenOS 12. Anche se, sembra improbabile considerando che i dispositivi Pixel devono ancora ricevere un aggiornamento ad Android 12. Insieme a questi annunci, sia Evan Blass che Ishan Agarwal hanno condiviso rendering e immagini trapelati sui prossimi prodotti. Visivamente, né il nuovo smartphone né i nuovi auricolari si discostano dai loro predecessori, a parte alcune modifiche. Infine, anche se non ci aspettiamo di vedere il 9RT al di fuori della Cina e dell’India, la disponibilità delle nuove Buds Z2 rimane un mistero.