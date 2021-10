Il volantino MediaWorld, intitolato SottoCosto, propone al consumatore tantissime occasioni molto interessanti, con prezzi sempre più economici e risparmiosi, attivati anche su prodotti dalla qualità decisamente superiore alle aspettative.

La campagna promozionale, come tutte le precedenti dell’azienda, risulta essere disponibile sul sito ufficiale, ma anche nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale. Coloro che decideranno di completare gli acquisti tramite l’e-commerce, dovranno però pagare le spese di spedizione per richiedere la consegna a domicilio (sempre gratuita invece in negozio).

MediaWorld: il volantino SottoCosto è una meraviglia

La telefonia mobile gioca un ruolo centrale nel volantino MediaWorld, tutti gli utenti hanno la possibilità di acquistare prodotti per ogni fascia di prezzo, a partire ad esempio dai più rinomati top di gamma. In questo caso si incrocia un Galaxy S21 Ultra 5G a 999 euro, un iPhone 12 Pro a 1099 euro, iPhone 13 a 939 euro o un iPhone 12 a 779 euro.

Nella fascia intermedia, quindi tra i 300 ed i 500 euro, sono stati invece inclusi iPhone XR a 479 euro, Oppo Find X3 Lite a 349 euro e Xiaomi Mi 11i a 499 euro. Per ultimi, i dispositivi più economici e dalle prestazioni di minore qualità generale, rappresentati perfettamente da Redmi 10 a 229 euro, TCL 20L a 159 euro, Wiko Power U10 a 99 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro, Vivo Y21s a 199 euro, Galaxy A12 a 164 euro, Galaxy A22 a 189 euro, Oppo A94 a 299 euro o anche Oppo A74 a 219 euro.

