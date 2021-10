Anche in questo mese di Ottobre le offerte di Iliad si confermano le migliori sul mercato. I clienti del gestore francese che attivano una nuova SIM potranno scegliere ancora la promozione Giga 120. La tariffa prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e anche 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo mensile è di 9,99 euro.

Iliad, quando ci sarà l’addio al 3G e l’avvio delle reti 5G

I punti vantaggiosi della Giga 120 non includono soltanto le soglie di consumo quasi illimitate ed il prezzo da vero ribasso. Gli utenti che scelgono questa tariffa potranno anche accedere al servizio 5G. A differenza degli altri operatori, inoltre, Iliad non prevede costi aggiuntivi per la navigazione internet in massima velocità.

Iliad è uno degli operatori che più sta investendo sul 5G. Da qui al 2022, il gestore dovrebbe anche aumentare l’attuale copertura territoriale per le reti di nuova generazione.

La presenza sempre più massiccia e costante del 5G in Italia porterà anche ad una serie di cambiamenti per i clienti di Iliad. Come per altri operatori, anche il gestore francese dovrebbe a breve iniziare il suo processo di dismissione per le linee 3G. Per garantire investimenti strutturali per le linee 5G, proprio come TIM e Vodafone Iliad dovrebbe abbandonare lo sviluppo per il 3G.

I tempi non saranno lunghissimi, ma nemmeno immediati. Prima di abbandonare il 3G, l’operatore francese dovrà accertarsi di raggiungere una copertura omogenea del territorio almeno con l’attuale tecnologia per il 4G.