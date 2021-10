Iliad: arrivano le offerte Giga 80 e Giga 120, il 5G e una promo sono in regalo

Utente dopo utente, Iliad è riuscito a crearsi, in quanto gestore di telefonia italiana, un vero e proprio ecosistema pieno di seguaci. Questi sono tutti o quasi contenti di avere a che fare con il noto gestore proveniente dalla Francia che oggi è italiano a tutti gli effetti.

Sono addirittura 8 milioni le persone che si servono del celebre provider ogni giorno, tra le quali il 96% si dichiara contento del servizio ottenuto. Il merito è delle offerte che costano molto poco e allo stesso tempo elargiscono tanti contenuti a coloro che li sottoscrivono. Ora come ora le due offerte migliori sono presenti proprio sul sito del gestore, il quale riesce ancora una volta a mettere sotto la concorrenza con soluzioni dal prezzo molto basso e con la navigazione Internet quasi senza limiti.

Iliad: le due offerte ora disponibili sul sito ufficiale anno 80 e 120 giga, disponibile anche il 5G

Le promo migliori di Iliad sono quelle che ormai gran parte della popolazione e conosce largamente, come ad esempio la Giga 80. L’offerta in questione consente a tutti di avere minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, SMS senza limiti e inoltre 80 giga di rete dati in 4G. Il prezzo consiste in soli 7,99 € da corrispondere mensilmente.

Segue e domina poi la Giga 120, promo che al suo interno include il meglio dal punto di vista dei contenuti. Per un prezzo mensile è di soli 9,99 € per sempre, gli utenti possono avere tutto senza limiti e 120 giga in 5G. Tale offerta può essere sottoscritta senza attivazione da coloro che sono già clienti e che in passato hanno sottoscritto una promo di Iliad a 9,99 €.