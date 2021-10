Il feed nel formato RSS è tornato ufficialmente su Google Chrome. Il nuovo Feed, messo da parte mesi fa, è stato rivisitato per la versione desktop di Google Chrome per diversi mesi ed è ufficialmente diventato di dominio pubblico.

Adrienne Porter Felt, ingegnere che lavora per Chrome, ha utilizzato Twitter per promuovere la possibilità per gli utenti Android di seguire i siti e leggere i propri feed RSS ogni volta che aprono una nuova scheda. Definendolo un progetto che le è “vicino e caro”, ha affermato che è in corso anche un’implementazione ufficiale. Tuttavia, coloro che hanno installato Chrome 94 possono accedere a chrome://flags/#web-feed/ e abilitare il flag manualmente. Se non hai Chrome 94, controlla il Play Store per un eventuale aggiornamento del browser che include il nuovo feed.

Chrome RSS: il feed del noto browser di Google in una chiave diversa dopo l’addio di Google Reader

Gli utenti possono seguire qualsiasi sito con un feed RSS – in caso contrario, assicurati che lo sviluppatore web del sito che stai usando abbia un tag <link> in alto – premendo l’icona ⋮ sulla barra di navigazione, quindi ‘Segui’ nella parte inferiore del menu. Apri una nuova scheda per controllare il tuo nuovo feed e il gioco è fatto. Google Reader è morto prima del suo tempo, ma il feed della versione Web che dà una nuova luce al browser potrebbe cambiare le carte in tavola per l’azienda. Il nuovo feed arriverà anche su iOS e poi sul desktop. Al momento l’implementazione riguarda soprattutto i dispositivi Android.