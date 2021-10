Il volantino Euronics nasconde al proprio interno vere e proprie offerte shock, la perfetta occasione per mettere le mani sui prodotti più interessanti del periodo, garantendo al consumatore un risparmio quasi mai visto sul territorio nazionale.

La campagna promozionale descritta nell’articolo è disponibile in ogni regione, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo, se non qualche piccola differenza tra socio e socio. I prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono distribuiti completamente sbrandizzati; gli utenti che supereranno i 199 euro di spesa, inoltre, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi.

Euronics: questi sconti sono incredibili

All’interno del volantino Euronics si possono davvero scovare occasioni per tutti i gusti, infatti gli utenti possono pensare di accedere ai top di gamma del periodo, come Galaxy S21, in vendita al prezzo finale di 699 euro, oppure il più economico Oppo Find X3 Neo, acquistabile a 569 euro, sino ad arrivare ai prodotti della fascia intermedia, ovvero al di sotto dei 400 euro di spesa effettivi.

Qui si possono scovare occasioni del calibro di Galaxy S20 FE, appunto a 399 euro, passando per Oppo Find X3 Lite, acquistabile a 349 euro, un buonissimo Xiaomi Mi 11 Lite da 299 euro, come anche Vivo Y72, Xiaomi Redmi 9T, Wiko Power U10 e Power U20, Xiaomi Redmi 9C, Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Oppo A16, Vivo Y21 e similari.

Tutti gli sconti sono raccolti nelle pagine che potete visualizzare sul sito ufficiale di Euronics.