Gli sconti Bennet possono davvero invogliare gli utenti all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, anche uno smartphone di fascia alta, dato i prezzi relativamente più bassi del normale, e l’ampissima disponibilità sul territorio nazionale.

La campagna promozionale propone innumerevoli occasioni, anche con una buona varietà, garantendo la possibilità di acquisto esclusiva nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. I prodotti sono disponibili senza vincoli in termini di scorte effettive, ricordando comunque che sono tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: offerte a più non posso per tutti

Il volantino Bennet è quasi interamente dedicato al mondo Apple, ovvero ad alcuni dei più famosi, e richiesti, dispositivi dell’azienda di Cupertino, la quale da sempre attira milioni di clienti in tutto il mondo. Lo smartphone in promozione è il datato, ma ancora attuale in termini di prestazioni, Apple iPhone 11; originariamente lanciato sul mercato nel corso del biennio 2019/2020, oggi è stato giustamente deprezzato, sino a raggiungere la cifra finale di 499 euro. Il modello in vendita, lo ricordiamo, prevede no brand, garanzia di 24 mesi e 64GB di memoria interna.

Gli utenti che poi vorranno ampliare ancora di più l’ecosistema dell’azienda, potranno eventualmente pensare di acquistare un MacBook Air, un notebook con display retina da 13,3 pollici di diagonale (e risoluzione 2560 x 1600 pixel), affiancato dal processore Apple M1, ed ovviamente il touch ID. Il suo prezzo attuale è abbastanza elevato, ma comunque in linea con le aspettative, si aggira attorno ai 949 euro.