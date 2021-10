Apple eliminerà definitivamente il notch dai suoi prossimi iPhone. È questa la notizia riportata negli ultimi giorni da un leaker che, tramite il portale Weibo, riporta il nome in codice di un presunto smartphone del colosso di Cupertino privo di tacca e con display aggiornato.

Apple elimina la tacca dal display degli iPhone: scovato un modello che conferma l’assenza del notch!

Ancor prima del debutto di iPhone 13 l’analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che, entro il 2022, con il lancio degli iPhone 14, Apple avrebbe eliminato definitivamente il notch dai suoi dispositivi per far spazio a un foro nel quale sarebbe stata riposta la fotocamera frontale.

Il modello di iPhone individuato in questi ultimi giorni, il cui nome in codice sarebbe D85x, confermerebbe quanto affermato da Kuo poiché sarebbe privo di notch e avrebbe un display con refresh rate a 120 Hz. Il dispositivo potrebbe rappresentare una prima versione del prossimo iPhone in arrivo ma è ancora presto per poter avanzare una tale ipotesi. Le probabilità che Apple introduca la novità restano comunque alte e ciò potrebbe far felici una buona fetta di utenti appassionati.

Le anticipazioni emerse nel corso delle scorse settimane avanzavano dei dubbi circa la nuova destinazione di tutti i sensori attualmente riposti dal colosso all’interno del notch, si pensi al Face ID. La domanda non ha ancora trovato risposta e soltanto il trascorrere del tempo potrà far sì che ulteriori dettagli vengano a galla.

Il lancio della prossima serie di iPhone avverrà nel settembre del 2022. L’attesa, dunque, è ancora parecchio lunga!