Xiaomi, Mi Band 6 gratuito per il nuovo concorso della società

Xiaomi Mi Band6 è già un altro successo della compagnia cinese. Il nuovo indossabile è già nelle mani di oltre 1 milione di persone. Mentre il Mi Band 6 non lascia le sue radici progettuali, è ora il terzo wearable dell’azienda ad abbracciare uno schermo a colori, il quale può basarsi anche su na risoluzione più elevata rispetto agli schermi precedenti.

Grazie al nuovo pannello dello schermo, gli utenti sono liberi di personalizzare meglio i propri Mi Band 6. Non c’è modo migliore di creare qualcosa di tuo, se non quello di dare il tuo look preferito. Con Mi Band 6, gli utenti sono liberi di impostare sfondi ed espandere l’aspetto del dispositivo indossabile. L’ultima campagna di Xiaomi arriva per pubblicizzare ulteriormente questa funzione, tutto offrirà un Mi Band 6 gratuito per i migliori sfondi creati dalla community.

Xiaomi Mi Band 6: dopo il concorso del mese di agosto, arriva la nomina come miglior wearable low cost

L’azienda aveva avuto ottime idee per il lancio e la diffusione del wearable, il quale è arrivato ormai qualche mese fa. Ci fu anche un contest basato sullo sfondo più bello da selezionare. Il concorso si è svolto in estate, fino allo scorso 2 agosto.

Oggi ci ritroviamo di fronte all’ennesimo capolavoro da parte di Xiaomi, che in quanto a indossabili ormai non ha più nulla da temere. Il tutto da intendere ovviamente in merito a dispositivi dal prezzo contenuto.

Oggi gli utenti ritengono che la Xiaomi Mi Band 6 sia ancora il miglior braccialetto smart sul mercato, sia per il prezzo che per le sue caratteristiche.