Unieuro letteralmente da sogno con il nuovo volantino, i prezzi attivati dall’azienda, grazie al recente SottoCosto, raggiungono livelli praticamente mai visti prima, garantendo al consumatore un risparmio senza precedenti in Italia.

La campagna promozionale, come al solito, risulta essere attiva sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo è facile acquistare dal divano di casa propria, avendo la certezza di ricevere la merce direttamente al domicilio. La spedizione è difatti gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla tipologia di prodotto acquistato.

Unieuro: il volantino con le migliori offerte

Il volantino Unieuro, nella nuova veste SottoCosto, propone al pubblico alcune delle migliori occasioni disponibili sul mercato italiano. I prezzi partono dal basso con i vari Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, Galaxy A22 a 189 euro, Motorola Moto E7 Power a 119 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 229 euro e Realme GT Master Edition a 299 euro.

Salendo si incrociano gli interessanti Galaxy A52s a 449 euro, Oppo Find X3 Lite a 349 euro, Oppo Find X3 Neo a 569 euro, come anche i top di gamma Samsung Galaxy Z Flip3 a 1149 euro, Galaxy S21+ a 799 euro, Galaxy S21 a 699 euro e similari.

Un insieme di sconti veramente molto vario, e pronto ad assecondare tutte le richieste della popolazione italiana. Per questo motivo il consiglio è di non limitare la visione dell’articolo, dovete approfondire la conoscenza del volantino aprendo il seguente link.