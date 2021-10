Non una buona notizia in arrivo per gli utenti che hanno una ricaricabile con TIM. Nel corso di queste ultime settimane, infatti, il gestore italiano ha applicato alcuni rincari sui prezzi per una serie di tariffe relative alla telefonia mobile.

TIM, un costo extra di 2 euro per queste promozioni

Come per le precedenti occasioni, anche in questa circostanza le rimodulazioni di prezzo riguardano principalmente le tariffe dedicate alla portabilità del numero da altro operatore. Da alcune settimane molti clienti che hanno attivato in passato la TIM Supreme, così come la Five IperGo e la Iron sono chiamati al pagamento di un costo aggiuntivo per il rinnovo mensile.

I listini aggiornati di TIM prevedono per queste offerte uno scatto aggiuntivo di 2 euro rispetto ai precedenti costi mensili. Il nuovo costo è stato aggiornato in automatico dall’operatore italiano nel corso delle scorse settimane.

In controtendenza rispetto alle ultime occasioni, però TIM ha pensato ad una sorta di compensazione per gli utenti che si servono di queste offerte. Il gestore, infatti, ha deciso di assicurare a tutti i clienti una quota extra di 20 Giga per la navigazione in rete. I 20 Giga saranno anch’essi attivati in automatico.

Le rimodulazioni dei prezzi che TIM ha previsto nei suoi nuovi listini sono esclusive per i vecchi clienti e non riguardano invece i i nuovi clienti. Per costoro, infatti, c’è una buona notizia da sottolineare. L’operatore per tutte le aperture di contratto ha previsto costi bloccati almeno nel primo semestre. Nei primi sei mesi di abbonamento, quindi, non saranno possibili modifiche per i costi mensili.