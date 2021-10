Tim e Vodafone_ arriva internet illimitato in 5G con queste offerte

Tim e Vodafone non fermano la loro avanzata nemmeno in questo periodo molto difficile a causa del coronavirus e incominciano ad offrire ai propri clienti le nuove offerte sul 5G.

Mentre Wind ha completato la fusione con Tre e si appresta al lancio del 5G sia Vodafone che TIM hanno iniziato a pubblicare le offerte con Giga illimitati. Oggi è arrivata proprio la notizia della nuova offerta Tim Advance 5G Unlimited con minuti SMS e Giga illimitati, TIM Junior e modem WiFi 5G.

L’offerta di TIM ricorda molto Infinito Black Edition di Vodafone che allo stesso prezzo offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e verso i Paesi dell’Unione Europea, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet in 5G senza limiti di velocità, minuti Roaming Extra UE e altri contenuti inclusi a 39,99 euro al mese.

Tim Advance 5G Unlimited sfida Infinito Black Edition di Vodafone

Con Tim Advance 5G Unlimited, si avranno minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati in 5G in Italia, al prezzo di 39,99 euro al mese senza alcun costi di attivazione.

Tim Advance 5G Unlimited include anche il servizio TIMGAMES per 3 mesi che consente di giocare in streaming su uno smartphone compatibile con lo standard 5G tramite l’app TIMGAMES. Con la stessa offerta dovrebbe arrivare il primo Modem WiFi 5G TIM in grado di raggiungere una velocità di 2 Gbps in download e 70 Mbps in upload.

Sicuramente le offerte proposte da Tim e Vodafone sono molto simili tra loro quindi resta all’utente finale scegliere quella più conveniente.