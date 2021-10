Gli smartphone sono diventati molto più di semplici gadget che utilizziamo per comunicare o navigare sul web.

Proprio per questo, alcune aziende hanno deciso di creare versioni incredibilmente lussuose, la maggior parte dei quali sono stati adornate con metalli preziosi e pietre che hanno permesso loro di diventare status simbol. Oggi daremo un’occhiata a sette di questi lussuosi smartphone, tutti piuttosto costosi.

88 Tauri di Tonino Lamborghini Mobile

88 Tauri è uno smartphone in edizione limitata. Rivestito in pelle e altri materiali di lusso, il dispositivo è alimentato da un processore quad-core da 2,3 GHz supportato da 3 GB di RAM e funziona perfettamente su reti 3G e 4G. Inoltre, incorpora una generosa batteria da 3400 mAh, che consente a questo capolavoro da 5 pollici di offrire fino a 35 ore di conversazione e 1000 ore di standby o scommesse sui siti di scommesse.

Disponibile in diverse colorazioni come oro rosa/pelle nera, oro rosa/pelle marrone, acciaio inossidabile/pelle nera, pelle nera/rossa e pelle nera/blu, questo smartphone è stato ispirato nel suo design dalle auto sportive e vanta un Display qHD da 4 pollici protetto da Gorilla Glass. Dal punto di vista energetico, vanta un processore quad-core da 1,5 GHz, 2 GB di RAM e una generosa memoria interna da 32 GB.

iPhone 7 e 7 Plus di Gresso

L’iPhone 7 è già uno status symbol, ma grazie al duro lavoro della brava gente di Gresso è diventato un accessorio davvero notevole. Come parte di un’edizione limitata, il dispositivo vanta un corpo in alluminio standard completato da una placcatura in titanio di grado 5. Inoltre, il pannello posteriore ha ricevuto un lussuoso inserto in oro 18k o titanio, che aggiunge un tocco di sontuosità a questo telefono accattivante.

Bentley di Vertu

Vertu è famoso quando si tratta di telefoni di lusso e chiede circa 18.400 dollari per questo Signature for Bentley, senza dubbio uno dei telefoni più apprezzati dell’azienda. Anche se non è esattamente uno smartphone, questo dispositivo impressiona con i tasti in PVD nero lucido con un tappetino nascosto, un logo Bentley Flying B sulla parte anteriore, nonché un cuscino in fibra di carbonio e pelle Bentley.

Meridiist di Tag Heuer

Il Meridiist originale è stato lanciato da Tag Heuer nel 2008 e anche se questo marchio è principalmente noto per la produzione di orologi, in realtà ha fatto un ottimo lavoro con questo pezzo unico.

Ciò che distingue questo telefono dai suoi pari è un pannello fotovoltaico integrato che fornisce una carica costante finché rimane a contatto con la luce. Il pannello è integrato nel display del telefono e include un substrato di lenti semicilindriche che focalizzano la luce, oltre a una pellicola lenticolare con strisce di celle fotovoltaiche. Prezzo: intorno i 7000 dollari.

Solarin di Sirin Labs

La privacy è lussuosa, e nel mondo di oggi, non si può mai essere troppo attenti, motivo per cui un’azienda chiamata Sirin Labs ha ideato un prodotto molto interessante chiamato Solrain. Questo è uno smartphone Android da 5,5 pollici che costa circa 16.666 dollari, ma per tutti questi soldi, puoi essere sicuro che nessuno stia curiosando nelle tue conversazioni.

Il telefono offre principalmente protezione contro attacchi ed exploit e vale la pena notare che offre una grande batteria da 4.000 mAh, un chipset Snapdragon 810, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria non espandibile e un bellissimo display LCD IPS 1440p.

Eclissi Goldvish

Creato con la massima attenzione ai dettagli in Svizzera, Goldvish Eclipse è uno smartphone premium che vanta materiali e finiture di alta qualità. Questo telefono può essere considerato un’opera d’arte, ma è anche completamente funzionale, poiché è alimentato da un affidabile processore quad-core da 2,5 GHz e 3 GB di RAM.

Offre anche 64 GB di spazio di archiviazione, mentre il suo display Full HD da 5,5 pollici è protetto dai graffi da un rivestimento resistente. Prezzo: 31.200 euro.