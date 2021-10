Il browser Web di Samsung è ora disponibile per Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, entrambi smartwatch abilitati per WearOS. Questi smartwatch hanno un display abbastanza piccolo, quindi la visualizzazione limitata di questi smartwatch implica che l’esperienza di navigazione potrebbe essere difficile. Tuttavia, se uno ha bisogno di fare un po’ di navigazione in movimento, il browser Web Samsung verrà in tuo soccorso.

Il browser Samsung sarà ottimizzato per fornire un’esperienza di navigazione decente per gli utenti del Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic. Sarà possibile navigare senza problemi sul Web al polso utilizzando il browser Web Samsung.

Samsung Watch 4: i wearable ottengono la tanto attesa navigazione

Secondo Samsung, verrà visualizzata una guida quando si accede alla prima pagina Web e le azioni di scorrimento diagonale aiuteranno l’utente a navigare all’interno del piccolo display. Puoi aggiungere alcuni siti ai preferiti, ingrandire altri ed eseguire alcune attività di navigazione senza molto stress. C’è anche una scorciatoia per inviare una pagina web direttamente allo smartphone Samsung connesso.

Il Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic offrono diverse caratteristiche impressionanti e l’aggiunta del browser Web Samsung alla sua funzionalità è un vantaggio. Tuttavia non è rivoluzionario di per sé. Gli smartwatch Samsung basati su Tizen hanno un browser. Allo stesso modo, anche altri marchi di smartwatch hanno la capacità di navigazione incorporata, quindi i Watch Samsung si aggiungono alla grande lista di device che supportano la navigazione internet.

Al momento, non sappiamo se tutti i wearable hanno ricevuto l’aggiornamento o se quest’ultimo è graduale. Dovrebbe arrivare a tutti nei prossimi giorni quindi controlla il tuo dispositivo.