Arriva ufficialmente anche da MediaWorld il volantino SottoCosto, con disponibilità fino al 17 ottobre, ma scorte estremamente limitate, data proprio la natura intrinseca della campagna stessa. I prezzi sono molto bassi, e tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare al massimo.

La soluzione descritta nell’articolo, come al solito, risulta essere attiva sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. L’unico appunto da non perdere di vista, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per ogni acquisto tramite l’e-commerce, e con la richiesta di consegna presso il proprio domicilio (se in negozio è invece sempre gratuita). Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, sarà possibile anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, previa approvazione da parte della finanziaria.

Iscrivetevi a questo canale Telegram, per ricevere gratis tantissimi codici sconto Amazon.

MediaWorld: scoperti i migliori sconti del mese

Mediaworld garantisce a tutti i consumatori un livello di risparmio davvero elevato, anche nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare uno smartphone, marchiato Apple. In copertina infatti troviamo la possibilità di mettere le mani su un buonissimo iPhone 12, nella variante da 128GB di memoria interna, pagandolo soli 779 euro (senza dimenticarsi dell’iPhone 12 Pro da 256GB a 1099 euro).

Le alternative del sistema operativo android, invece, sono rappresentate da Oppo Find X3 Lite a 349 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A74 a 219 euro, Galaxy A22 a 189 euro, Galaxy A12 a 164 euro, Vivo Y21s a 199 euro, Xiaomi Mi 11i a 499 euro, Mi 11 Lite a 279 euro, Redmi 10 a 229euro, TCL 20L a 159 euro o Wiko Power U10 a 99 euro. Una menzione speciale per Il Galaxy S21 Ultra 5G, finalmente in vendita a meno di 1000 euro.

Tutti i dettagli della campagna sono disponibili a questo link.