Nella mattinata dell’8 Ottobre 2021 Kena Mobile ha lanciato la nuova offerta ricaricabile Kena 7,99 Super a 7,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti del second brand di TIM che provengono da iliad e da alcuni Operatori Virtuali.

Per questa offerta non è previsto né un contributo di attivazione né il costo per la nuova SIM ricaricabile. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta in questione.

Kena Mobile: lanciata l’offerta da 7.99 euro al mese

Kena 7,99 Super prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 80 Giga di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 30 Mpbs in download e in upload a 7,99 euro al mese. In caso di superamento dei Giga e in assenza di altre opzioni dati attive, la navigazione in internet viene bloccata.

Con l’arrivo della nuova offerta Kena 7,99 Super chiuderà in commercializzazione l’altra offerta operator attack Kena 7,99 Flash a 7,99 euro al mese che prevede ogni mese minuti illimitati, sms illimitati e 70 Giga di traffico dati. Il nuovo cliente Kena Mobile, che acquista l’offerta sul sito ufficiale dell’operatore, dovrà sostenere un costo iniziale di 10 euro che comprende il primo mese anticipato dell’offerta e 2,01 euro di credito telefonico incluso.

Nell’offerta Kena 7,99 Super non dovrebbe essere specificata dall’operatore la scritta “per sempre” come succede con le altre offerte online di Kena Mobile e, come già raccontato, la navigazione in 4G è fino a 30 Mbps in download e in upload. Kena Mobile è un operatore virtuale di telefonia mobile FULL MVNO ed è un brand di TIM che utilizza, per adesso, la tecnologia 2G, 3G e 4G. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.