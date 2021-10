La versione beta di Android 12 di Samsung è arrivata da poco con una serie di nuove funzionalità. Tra le nuove funzioni: il tema Material You e i nuovi controlli del microfono durante le videochiamate. Sembra che ci siano anche funzioni poco nominate riguardanti l’app Galleria di Samsung. La maggior parte di queste funzioni si ispirano ad altre funzionalità presenti su Google Foto.

Come notato dall’utente Reddit Kidi_Galaxy, una delle nuove funzioni per l’app Galleria consente di modificare i metadati di una foto aprendola e successivamente toccando il menu. Puoi modificare il nome della foto, la data e l’ora in cui l’hai scattata, persino il luogo in cui è stata scattata. Essere in grado di modificare tali informazioni nell’app Galleria, si risparmia molto tempo.

Android 12 beta per dispositivi Samsung: introdotte nuove funzioni per l’app Galleria

Un’altra piccola modifica introdotta con la beta di Android 12 si trova nel menu Crea quando si selezionano più immagini. Invece di elencare semplicemente le opzioni disponibili, la nuova versione dell’app Galleria le visualizzerà sotto forma di riquadri. Sarà inclusa anche una breve descrizione sottostante di ciò che ognuna delle persone ritratte sta facendo. E infine, l’opzione per cambiare i colori e le sfumature di ogni scatto non è più presente nel menu Labs, probabilmente perché Material You ora include opzioni simili con l’arrivo di Android 12.

Tutte le funzioni per l’app Galleria di Samsung citate fino ad ora sono già in parte presenti su Google Foto, senza dubbi una delle app più popolari per raccogliere, organizzare e modificare le proprie foto, soprattutto per gli utenti Android.