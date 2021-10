I nuovi prezzi lanciati da Expert possono davvero mandare in estasi gli utenti, gli sconti attivati dall’azienda permettono di raggiungere un livello di risparmio assolutamente incredibile, garantendo inoltre la possibilità di accesso ai migliori prodotti in circolazione.

Il volantino attuale, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, mentre gli acquisti possono essere completati anche online sull’e-commerce di Expert. In questo caso è presenta una “limitazione” importante, infatti la spedizione presso il proprio domicilio è da considerarsi sempre a pagamento, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto.

Expert: questi sono i prezzi più bassi

La campagna promozionale di Expert garantisce al consumatore la possibilità di accedere ad un buon quantitativo di smartphone in forte promozione, tra questi spiccano alcune occasioni dal prezzo più elevato, come ad esempio Oppo Find X3 Neo a 599 euro, senza dimenticarsi di prodotti molto più economici, ovvero in vendita a meno di 400 euro.

I modelli in questo caso da non perdere, sono precisamente Oppo A54, Galaxy S20 FE, Oppo Find X3 Lite, Realme 8, Motorola Moto E7 Power, Wiko Power U10, Samsung Galaxy A22 e similari. Gli utenti che inoltre vorranno puntare verso prodotti di grandi dimensioni, potranno effettivamente affidarsi a Galaxy Tab S7 FE, disponibile all’acquisto a 629 euro, ma anche Galaxy Tab S6 Lite, raggiungibile a 349 euro nella variante solo Wifi, per finire con i 409 euro necessari per l’acquisto della variante con la rete 4G/LTE.

