Il volantino Esselunga punta a soddisfare pienamente le offerte degli utenti italiani, garantendo l’accesso ad una campagna promozionale ricca di occasioni, e soprattutto diversa rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere in Italia.

Risparmiare con Esselunga è divenuto con il tempo decisamente più semplice, infatti i consumatori si ritrovano periodicamente a poter fronteggiare vere e proprie offerte tech, disponibili in ogni negozio sul territorio, con offerte applicate su prodotti di altissimo livello. Le scorte, anche in questo caso, sono estremamente limitate, e potrebbero terminare prima del previsto.

Aprite subito il link diretto al nostro canale Telegram ufficiale, troverete i codici sconto Amazon che vi permetteranno di abbassare tutti i prezzi di vendita.

Esselunga: questo volantino è assurdo

A differenza delle solite campagne promozionali di Esselunga, mirate quasi esclusivamente sugli smartphone o sui prodotti di consumo, in questo caso l’azienda ha voluto concentrare i propri sforzi in una scelta molto speciale.

In tutti i negozi risulta possibile acquistare Fifa 22, il nuovo episodio del gioco di simulazione calcistica più amato al mondo, nella sola variante per PS4. Rilasciato ufficialmente per console e PC il 1 ottobre 2021, il titolo propone 700 squadre, 30 competizioni e 17’000 giocatori in licenza ufficiale, con rinnovamenti nel gameplay e nella grafica generale, più vicina alla next-gen.

Il prezzo attuale è di soli 49,90 euro, una cifra decisamente più bassa di quanto originariamente proposto dal listino, ma che purtroppo è limitato alla sola variante per PS4. Al momento infatti da Esselunga non è acquistabile per Xbox o PC, non sappiamo se in un futuro ne verrà estesa la possibilità.