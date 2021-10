Gli sconti attivati online da Coop e Ipercoop sono davvero da impazzire, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su innumerevoli prodotti dai prezzi sempre più bassi, con i quali viene garantito un livello di risparmio superiore a tanti altri.

Spendere poco con Coop e Ipercoop è finalmente alla portata di ognuno di noi, non sono state poste limitazioni alle possibilità di acquisto da parte della community, ed inoltre è prevista anche la spedizione gratuita al superamento dei 19 euro di spesa effettivi (anche considerati come somma di più elementi). Il Tasso Zero può essere richiesto da tutti nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro, previa approvazione.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili per voi tantissimi codici sconto Amazon gratis.

Coop e Ipercoop: il volantino con le nuove offerte

Innumerevoli sono gli smartphone in promozione da Coop e Ipercoop, gli utenti possono in parte risparmiare anche sull’acquisto dei più importanti modelli attualmente in commercio, quali sono Galaxy S21, disponibile a 879 euro, Galaxy S21 Ultra 5G a 1329 euro o Galaxy S21+ a 1079 euro.

Il consiglio è però di puntare verso modelli decisamente più economici, del calibro di Xiaomi Mi 11 Lite a 329 euro, Galaxy A21s a 209 euro, Galaxy A12 a 179 euro, Realme C21, acquistabile alla modica cifra di 99 euro, oppure anche un Galaxy A22 a 199 euro. Coloro che invece vogliono in tutti i modi entrare nell’ecosistema Apple, potranno affidarsi ad una serie di ricondizionati abbastanza economici, come Apple iPhone X a 429 euro, iPhone 8 a 279 euro, oppure iPhone 7 a 239 euro.

A questo link trovate tutte le informazioni del caso.