Il volantino Bennet, disponibile in ogni negozio fino al 20 ottobre, garantisce al consumatore la possibilità di accedere ad una buonissima dose di sconti e di prezzi molto più bassi del normale, senza apporre limitazioni particolari in termini di scorte o di disponibilità effettive.

Come ogni altra campagna promozionale di Bennet, anche in questo caso gli acquisti possono essere completati solamente nei punti vendita fisici, senza limitazioni territoriali particolari. In aggiunta, lo ricordiamo, i prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto nella loro variante completamente sbrandizzata.

Aprite il prima possibile questo link diretto al nostro canale Telegram, vi attendono i codici sconto Amazon più incredibili.

Bennet: sconti pazzi attendono gli utenti in negozio

Il volantino Bennet ripercorre quanto di buono stiamo vedendo nel periodo ad esempio da Carrefour, proponendo al pubblico uno sconto importante su un dispositivo marchiato Apple. Il modello in questione è l’ottimo iPhone 11, il vecchio top di gamma del 2019/2020, oggi deprezzato, come giusta conseguenza della presenza sul mercato dei più recenti iPhone 12 e iPhone 13.

La variante disponibile prevede 64GB di memoria interna, purtroppo non espandibili, una garanzia di 24 mesi, e no brand, ovvero aggiornamenti periodicamente rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico. Il prezzo finale è più che adeguato, sono difatti necessari 499 euro per il suo acquisto definitivo.

In aggiunta, sempre all’interno del medesimo volantino Bennet, è possibile anche pensare di acquistare un recente MacBook Air, con processore Apple M1 e touch ID, nonché display da 13,3 pollici di diagonale (risoluzione 2560 x1600 pixel), al prezzo finale di soli 949 euro.