La piattaforma di messaggistica più famosa del pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, l’app vestita di verde vanta infatti una platea di utenti mostruosa, con oltre 2 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo, un valore record che riesce a reggere anche brutti colpi come quello autoinflitto il 4 Ottobre quando tutti i sistemi sono andati in blocco.

Tutto ciò è merito delle funzionalità dell’app e anche di tutti gli aggiornamenti che costantemente vengono rilasciati dal team di sviluppo apposito dedicato appunto alla piattaforma, i quali di solito però non arrivano troppo spesso, una tendenza che negli ultimi mesi ha visto però un cambiamento di rotta importante, il multi dispositivo è solo l’inizio, presto arriveranno altre opzioni, tra cui una nuova legata ai messaggi effimeri.

WABetaInfo ci da un’anteprima

I ragazzi di WABetaInfo hanno analizzato la beta di WhatsApp e hanno scoperto alcune interessanti novità, in particolare in merito ai messaggi effimeri, il cui arrivo è si già stato previsto, i quali però ora riceveranno anche ulteriori opzioni, nel dettaglio, come potete vedere in foto, parliamo della possibilità di scegliere arbitrariamente la data in cui essi non saranno più leggibili.

La scelta sarà tra 24 ore, 7 giorni e 90 giorni, come se non bastasse, si potranno iniziare anche intere chat completamente effimere, che dopo un tot di tempo, identico a quello indicato sopra, scompariranno completamente senza lasciare traccia.

Ovviamente si tratta di opzioni ancora in beta che dovremo attendere ancora per un po’ di tempo, le quali però contribuiranno a mantenere sotto i competitor.