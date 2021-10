WhatsApp ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app Android, in particolare per la versione beta. Le novità riguardano da vicino i messaggi effimeri nelle chat, quelli che scompaiono automaticamente trascorso un certo intervallo di tempo.

L’aggiornamento per l’app WhatsApp Beta su Android si riferisce alla versione 2.21.21.3. Andiamo a scoprire insieme la novità appena scoperta.

WhatsApp Beta si aggiorna, si intravede una nuova funzione per i messaggi effimeri

La novità introdotta consiste in due nuove opzioni temporali per il timer dei messaggi effimeri: come è emerso in alcune foto pubblicate, ora sarà possibile selezionare anche 24 ore e 90 giorni come tempo dopo il quale il messaggio dovrà essere rimosso per sempre dalla chat. Le nuove opzioni temporali per i messaggi effimeri le troverete nella sezione dedicata a questa tipologia di messaggi, all’interno delle impostazioni chat.

La stessa novità è arrivata recentemente anche per gli utenti che hanno aderito alla beta di WhatsApp per iOS. Le opzioni appena viste sono già disponibili per alcuni degli utenti che hanno aderito alla beta su Android. Non conosciamo il criterio in base al quale WhatsApp abbia selezionato tali utenti tra tutti coloro che hanno aggiornato l’app alla versione 2.21.21.3 beta.

A questo punto, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire se la novità sbarcherà anche sulla versione stabile dell’applicazione. Come ben sapete, non è detto che una funzione scoperta in Beta venga mantenuta anche nella versione stabile. Ovviamente vi terremo informati sull’argomento.