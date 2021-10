L’operatore virtuale e secondo brand di WINDTRE, Very Mobile, da alcuni giorni sta mandando in onda in TV un nuovo spot pubblicitario, in questo caso dedicato all’offerta con 130 Giga Very Special 7,99, con protagonista ancora una volta il testimonial Francesco Totti.

L’ex calciatore e capitano dell’AS Roma e della nazionale italiana interpreta quindi nuovamente uno speciale “assistente vocale”, che risponde al comando “Hey Fra”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile: arriva il nuovo spot con protagonista Francesco Totti

Nel nuovo spot di Very Mobile “l’assistente” Totti viene utilizzato come “navigatore” per calcolare il percorso per andare a Roma. Francesco Totti in questo caso risponde con ironia con il noto detto “tutte le strade portano a Roma”. In più, dopo che vengono elencati i contenuti dell’offerta Very Special 7,99, lo spot si conclude con l’auto in mezzo al traffico e con Francesco Totti che ironizza dicendo che “se c’è traffico vuol dire che siamo arrivati”.

Oltre che in TV da alcuni giorni, nella giornata dello scorso 7 Ottobre 2021, lo spot è stato caricato anche sulle pagine social di Very Mobile. Lo spot pubblicizza quindi l’offerta lanciata il 1° Ottobre 2021 e denominata Very Special 7,99, che sarà sottoscrivibile fino al 25 Ottobre 2021, salvo eventuali cambiamenti. L’offerta in questione comprende nello specifico minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 130 Giga di traffico dati su rete 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, il tutto al costi di 7,99 euro al mese.

Very Special 7.99 è attivabile dai nuovi clienti, sia per chi richiede un nuovo numero Very Mobile che in caso di richiesta di portabilità provenendo da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). Il costo di attivazione è gratuito. Nei negozi il costo della nuova SIM ricaricabile è di 5 euro, salvo eventuali promozioni locali che permetteranno di azzerare anche questo costo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per non perdervi nessuna offerta.