Il nuovo volantino Unieuro è stato ufficialmente svelato, e nasconde al proprio interno una lunga serie di offerte e di promozioni da far letteralmente girare la testa. Gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di risparmiare molto più del previsto.

I prezzi sono in fortissimo ribasso, e la disponibilità è ampissima, grazie alle possibilità di acquisto garantite sia nei punti vendita fisici in Italia, che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Solo in questo secondo caso, lo ricordiamo, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione, spendendo meno di 49 euro. I prodotti sono tutti commercializzati, come previsto dalla Legge Italiana, con garanzia di 24 mesi.

Aprite il prima possibile il nostro canale Telegram ufficiale, al suo interno si possono trovare codici sconto Amazon e tantissime offerte.

Unieuro: questi sconti sono da non perdere

Il risparmio è di casa da Unieuro, grazie al volantino gli utenti possono pensare di mettere le mani su un top di gamma del calibro di Apple iPhone 12 Pro Max, risparmiando ingenti quantitativi di denaro. La cifra finale è ancora elevata, parliamo appunto di 1149 euro per la variante da 128GB, ma in confronto al listino originario può essere quasi considerato un affare.

Nell’eventualità in cui, invece, si volesse cercare di spendere il minimo possibile, il consiglio è di rientrare nei 400 euro di spesa complessivi, puntando su modelli del calibro di Oppo A94, Motorola Moto G30, Oppo A15, Galaxy A03s, Galaxy A32 o anche Oppo A53s.

Il volantino Comet può essere sfogliato nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale, in modo da scoprire ogni singolo prezzo.