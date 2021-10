TIM ha deciso di ampliare ancora di più la sua offerta commerciale. I clienti che scelgono il provider italiani potranno scegliere una serie di iniziative, in alternativa alla Giga 120 di Iliad. Il provider italiano mette a disposizione dei suoi prossimi clienti non una ma bensì due tariffe per la telefonia mobile.

TIM contro Iliad: le migliori offerte di Ottobre per i clienti In prima istanza, i clienti avranno la possibilità di scegliere la tariffa Gold Pro. La ricaricabile assicura a tutti gli abbonati di TIM un pacchetto con consumi senza limiti per le telefonate, gli SMS più 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per gli abbonati è di estremo vantaggio: 7,99 euro ogni trenta giorni. Non solo questa promozione è a disposizione dei futuri abbonati di TIM. Gli utenti infatti avranno anche una seconda iniziativa a loro disposizione: la Steel Pro. Il pacchetto per gli utenti prevede chiamate illimitate più SMS illimitati e 50 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo per il rinnovo mensile è pari a 6,99 euro ogni trenta giorni.