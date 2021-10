Una delle serie TV di Netflix più accattivanti è stata sicuramente The Umbrella Academy, la quale ha stregato moltissimi fan della piattaforma californiana. Di fatto, per chi non era a conoscenza del fumetto, la serie TV è stata davvero una piacevole sorpresa, con la prima stagione che ha debuttato nel febbraio 2019 e la seconda a luglio del 2020. Allo stato attuale, lo show è pronto per una terza season, terminata da poco dalla produzione. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

The Umbrella Academy: quando arriverà la terza stagione?

Fino a questo momento ciò che sapevamo riguardava solamente i nomi delle puntate, ma pare che durante un evento Netflix del 15 settembre, tra il tanto materiale mandato in onda, sia apparso qualcosa che riguardava The Umbrella Academy. Di fatti, è stato proiettato un video (che potete trovare a questo link) di un dietro le quinte dove il cast risponde alle domande poste dai fan. Tuttavia, la clip non ci fa capire la data di uscita, ma secondo moltissimi rumors dovrebbe arrivare nell’autunno del 2022.

La produzione di The Umbrella Academy è stata curata da Universal Cable Productions, Borderline Entertainment e Dark Horse Entertainment , con la produzione esecutiva di Gerard Way, Gabriel Bá, Jeremy Slater, Scott Stuber, Beau Bauman, Mike Richardson, Keith Goldberg, Peter Hoar, Jeff F. King e Steve Blackman.

Il cast è composto da: Elliot Page (Vanya Hargrevees), Tom Hopper (Luther Hargreeves), David Castañeda (Diego Hargreeves), Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves), Robert Sheehan (Klaus Hargreeves) ed infine Aidan Gallagher (Cinque Hargreeves).