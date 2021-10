Mese di ottobre ti odio. Netflix ha comunicato altre serie TV in cancellazione sul suo catalogo. Continua la pulizia autunnale del colosso dello streaming on demand. Dopo le ultime cancellate di recente, si pensava che l’incubo fosse finito. Invece la pesca sfortunata è proseguita e ora altri titoli ci lasceranno. Scopriamo insieme quali sono e il perché di così tanta insensibilità da parte di Netflix. Ecco tutti i dettagli in merito.

Netflix: ecco il perché di tante serie TV cancellate

Netflix è un servizio di streaming on demand che si fonda sulla soddisfazione degli utenti. Più è alta e più è difficile che questi si stanchino tanto da disdire l’abbonamento. Quindi è facile intuire che uno dei primi motivi per cui il colosso dello streaming on demand cancella certe serie TV è il successo che queste accumulano.

L’intervallo di tempo utilizzato da Netflix per le sue valutazioni è decisamente ridotto. Ci sono state serie che in meno di un anno sono state annullate dicendo addio a successive produzioni. Ma il metodo è intransigente e il consenso per la società che gestisce la piattaforma è imprescindibile.

Un altro motivo sta nei ricavi. Se non c’è abbastanza compenso rispetto alla spesa allora Netflix potrebbe decidere di eliminare la serie TV in oggetto. Questo perché non permetterebbe la distribuzione saggia delle risorse per realizzare contenuti magari più avvincenti o interessanti che catturano il pubblico.

Ora però passiamo all’elenco delle ultime serie TV che sono state cancellate e che a breve lasceranno il catalogo.

Ecco l’elenco delle ultime serie TV cancellate

Tra serie TV e film in uscita a ottobre ce ne sono davvero un’infinità. Netflix sembra proprio esagerare sulla quantità dei nuovi contenuti, ma si sa, l’inverno sta arrivando e con esso le giornate sul divano al calduccio e davanti alla televisione con la propria serie TV preferita.

Nondimeno è necessario fare un po’ di pulizia, non per ottimizzare lo spazio, ma per rendere i ricavi sempre più proficui e così proporre agli abbonati contenuti sempre più interessanti. Alle serie TV Netflix appena cancellate, se ne aggiunge un’altra:

Hit & Run

Uscito ad agosto, questo titolo ci lascerà dopo solo una stagione. Sicuramente si tratta di un brutto colpo per chi ha apprezzato la serie TV. Ma Netflix fa sempre così, senza pietà prima ci seduce e poi ci delude. Per fortuna che il catalogo è pieno di tantissimi altri contenuti che meritano di essere visti.