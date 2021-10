Nelle prossime settimane Motorola ha in programma di lanciare un paio di nuovi smartphone a prezzi accessibili. Sulla scia di Moto E20 il marchio di proprietà di Lenovo ha appena annunciato Motorola Moto E40.

Il nuovo esponente della serie E di Motorola presenta delle specifiche leggermente più elevate rispetto a Moto E20, dato che offre uno schermo LCD da 6,5 ​​pollici perforato con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Scopriamo insieme il resto.

Motorola Moto E40: ecco la scheda tecnica ufficiale

L’elegante Motorola Moto E40 è trainato da un processore Unisoc T700 abbinato a 4 GB di RAM e sarà disponibile con l’unica opzione di archiviazione da 64 GB espandibile tramite scheda microSD. Questo smartphone Motorola è alimentato da una batteria da 5.000 mAh ricaricabile tramite una porta USB-C. Il comparto fotografico sfodera una tripla fotocamera posteriore verticale composta da un sensore principale da 48 MP, un obiettivo macro da 2 MP e un sensore di profondità di campo da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 8 MP.

Il pannello posteriore è realizzato in plastica con un design scanalato per favorire una presa più sicura e ridurre l’incidenza delle impronte, inoltre include uno scanner di impronte digitali integrato nel logo dell’azienda. Dal punto di vista software, Motorola Moto E40 mette a disposizione l’interfaccia proprietaria MyUX basata sul sistema operativo Android 11.

Motorola Moto E40 dovrebbe essere presentato per il mercato indiano il 12 ottobre nelle due opzioni di colore Carbon Grey e Pink Clay. Al momento non abbiamo ancora notizie sui prezzi e la disponibilità del prodotto. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire tutti i dettagli mancanti.