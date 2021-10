Iliad è di sicuro uno degli operatori più convenienti allo stato attuale e anche in questa stagione autunnale si conferma tale. Infatti, il provider francese ha deciso di rilanciare la sua offerta Giga 120, la quale prevede un pacchetto di consumi senza alcun limite per quanto concerne chiamate ed SMS con tanto di 120 Giga per navigare in internet. Il costo dell’offerta è di 9,99 euro.

Iliad: la mancanza di un’app ufficiale pesa molto

Da quando è arrivato in Italia, il provider ha basato la sua forza sulle offerte. Di fatti, Iliad su questo punto di vista non sembra avere concorrenza, neanche con gli operatori principali, ma comunque ha da colmare altri gap importanti relativamente ai servizi. Infatti, crea stupore il fatto che non è ancora presente un’app Iliad ufficiale per la gestione del profilo.

Coloro che hanno uno smartphone, che sia Android o iPhone, devono per forza di cose recarsi al sito web ufficiale dell’operatore per andare a modificare delle impostazioni che riguardano il proprio piano tariffario. Gli ultimi rumors stanno parlando di un arrivo dell’app ufficiale Iliad, ma pare che sino a questo momento non sono arrivate delle vere e proprie conferme.

Infatti, c’è la grande possibilità che nelle ultime settimane possa essere confermata l’assenza del servizio per i clienti. Inoltre, il tutto va a penalizzare molto di più anche gli utenti Android, perché sono state rimosse dal Google Play Store anche le diverse app parallele che permettevano la gestione del piano tariffario di Iliad.