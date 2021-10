Iliad: clamorose offerte da 80 a 120GB con il 5G, qualcuno può averla gratis

Promozione dopo promozione, Iliad si è ritagliata un posto di elite all’interno delle compagnie di telefonia mobile in Italia. Nonostante il gestore sia relativamente giovane, il quarto posto in graduatoria è ormai suo da tempo, con tanta visibilità sul futuro che vede il provider pronto a posizionarsi al terzo posto ben presto.

I suoi 8 milioni attuali di utenti sono destinati a crescere ulteriormente, soprattutto grazie alle nuove offerte che sono presenti sul sito ufficiale. Le peculiarità appartenenti a queste ultime sono sempre le stesse, ovvero tanti minuti ed SMS con una connessione Internet spropositata. Inoltre l’aspetto per il quale la maggior parte degli utenti sceglie Iliad è sempre il prezzo, il quale resta lo stesso per sempre senza essere soggetto a rimodulazioni di alcun tipo.

Ora come ora poi per i già clienti che pagano 9,99 € al mese una delle vecchie offerte, c’è anche una concessione gratuita.

Iliad: queste due offerte sono strepitose, ecco anche la Giga 120 senza attivazione per i già clienti

Le due offerte ora disponibili sul sito ufficiale si fanno spazio da sole grazie ai contenuti ma soprattutto riguardo ai prezzi di cui dispongono. Secondo quanto riportato infatti l’offerta da 80 giga in 4G con tutto senza limiti verso chiunque, costa solo 7,99 € al mese per sempre.

Ecco però il pezzo forte, ovvero la promozione che comprende 120 giga di traffico dati in rete 5G. La promo, che anche in questo caso offre l’opportunità di avere minuti ed SMS illimitati verso tutti, costa 9,99 € al mese. Chi già pagava questo prezzo per una delle altre promo di Iliad, avrà l’attivazione gratuita.