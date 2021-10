A partire dall’inizio dell’anno Honor ha conseguito la sua indipendenza definitiva da Huawei, e con quella si sono aperti nuovi orizzonti di mercato per l’azienda cinese anche a livello internazionale.

I dispositivi più attesi rimangono quelli della famiglia Honor 50, ufficializzata in Cina e ancora attesa in Europa. Secondo le ultime indiscrezioni, arriveranno ad un prezzo non proprio basso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Honor 50 arriverà in Europa ad un prezzo più alto rispetto al previsto

Grazie a WinFuture abbiamo modo di dare un’occhiata ai probabili prezzi di lancio europei della serie. Stando a quanto appena emerso dal blog tedesco, la variante base di Honor 50 dovrebbe arrivare in Europa al prezzo di 499 euro. Un prezzo sicuramente non alle stelle, ma comunque in linea con gli altri dispositivi della sua stessa caratura. Honor 50 infatti non è un top di gamma assoluto.

A bordo di Honor 50 troviamo infatti un processore Snapdragon 778G, il quale si trova almeno un gradino sotto allo Snapdragon 888 che troviamo sui top di gamma assoluti del momento. Il resto della scheda tecnica sembra invece di livello, con un comparto fotografico costituito da 4 sensori, il display che integra il sensore d’impronte e il pieno supporto ai servizi Google.

Si tratterà di un dispositivo sicuramente più performante rispetto ai medio-gamma 5G del momento, ma più costoso di almeno un centinaio di euro rispetto a questa tipologia di smartphone. Staremo a vedere come verrà accolto dal pubblico internazionale.