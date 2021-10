Il volantino Esselunga può quasi essere definito strepitoso, data la possibilità di acquistare un prodotto dal fascino infinito, ad un prezzo complessivamente accessibile, anche da parte dei consumatori che vogliono spendere il meno possibile.

La campagna promozionale attuale ripercorre tutto quanto abbiamo visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio, non risultano essere possibili sul sito ufficiale o da altre parti. Le scorte dei modelli elencati poco sotto, sono estremamente limitate, e purtroppo potrebbero terminare decisamente prima del previsto.

Esselunga: il volantino con tantissime occasioni da non perdere

Il risparmio con Esselunga è davvero alla portata di ogni utente sul territorio nazionale, sebbene comunque l’attenzione della campagna non sia stata mirata verso la tecnologia più comune, o più semplicemente gli smartphone di ultima generazione.

Il prodotto su cui si basa l’intero volantino è Fifa 22, l’ultimo episodio della saga di simulazione calcistica più amata al mondo, commercializzato da Electronic Arts a partire dal 1 ottobre 2021, ed in vendita oggi da Esselunga nella variante per PS4.

Dietro una spesa complessiva di soli 49,90 euro, il cliente avrà la possibilità di godere di oltre 30 competizioni, 17’000 giocatori e 700 squadre, tutte con regolare licenza, per un’esperienza dal gameplay rinnovato, grafica next-gen e tantissimo divertimento.

Al momento l’unica versione effettivamente acquistabile tocca PS4, non sappiamo se un giorno verrà commercializzata anche la corrispettiva per Xbox (anche se non crediamo), ricordiamo comunque che le scorte sono estremamente limitate.