Il volantino Coop e Ipercoop supera le proposte di Unieuro con il lancio di una campagna promozionale mirata sulla possibilità di acquisto di un prodotto specifico, in particolare parliamo del Samsung Galaxy A22, ad un prezzo veramente ridotto.

La soluzione che andremo a raccontare nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, gli acquisti non sono effettuabili, almeno al medesimo prezzo, sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop. Il prodotto viene commercializzato nella sua variante completamente no brand, con alle spalle la garanzia legale, prevista per legge, di 24 mesi, in grado di coprire solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti.

Coop e Ipercoop: questo volantino vi farà risparmiare

Il volantino Coop e Ipercoop focalizza la propria attenzione su un prodotto in particolare, stiamo parlando di uno smartphone di ultima generazione, appartenente alla fascia di prezzo appena inferiore ai 200 euro, più precisamente 179 euro. Stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy A22.

Il terminale viene proposto alle condizioni indicate in precedenza, quindi con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, e nella variante no brand, con anche 64GB di memoria interna (perfettamente espandibili tramite microSD).

Non manca poi un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, un processore octa-core, 4GB di RAM ed una batteria da ben 5000mAh. Quest’ultima è forse il componente più interessante fra tutti, in quanto garantisce una incredibile autonomia complessiva.