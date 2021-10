Il nuovo volantino Carrefour segue la tendenza degli altri supermercati, decidendo di scontare gli ultimi prodotti Apple, raggiungendo difatti prezzi veramente ridottissimi, con i quali gli utenti si ritrovano a poter risparmiare molto più del previsto.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici sparsi sul territorio, senza mai limitare le possibilità di scelta, o la dislocazione regionale. Gli acquisti non sono effettuabili online, tuttavia i prodotti sono disponibili in versione completamente no brand, o con garanzia della durata di 24 mesi.

Carrefour: ecco l’elenco di offerte

La spesa da Carrefour è ridotta ai minimi termini, in particolare lo sconto è stato applicato su uno degli smartphone più richiesti e desiderati di tutto il 2021, l’Apple iPhone 12. Appena surclassato dal nuovo modello dell’azienda, l’ormai vecchia generazione può essere acquistata con un esborso finale di 749 euro.

La variante in vendita prevede 64GB di memoria interna (non espandibili tramite microSD), 4GB di RAM, un display XDR OLED da 6,1 pollici di diagonale, refresh rate a 60Hz e risoluzione 1170 x 2532 pixel, 2 sensori fotografici nella parte posteriore, nonché un processore hexa-core, la cui frequenza di clock è fissata a 2.65GHz.

Il prodotto viene inoltre commercializzato con la solita garanzia di 24 mesi, come indicato in precedenza, e nella sua variante no brand. In questo modo si avrà la certezza di ricevere aggiornamenti più tempestivi, rispetto alle versioni degli operatori telefonici.