Elon Musk sta facendo tutto il possibile per ampliare i settori di cui si occupa Tesla, producendo altri mezzi oltre alle auto e i camion elettrici. Il nuovo obiettivo dell’azienda è costruire un aereo elettrico supersonico.

I jet elettrici Tesla utilizzerebbero la tecnologia di decollo e atterraggio verticale (VTOL) per salire ad alta quota, prima di utilizzare la propulsione a batteria per raggiungere velocità superiori a 1.236 km/h (768 mph). Il CEO, Elon Musk, ha affermato che l’unica cosa che gli impedisce di sviluppare l’aereo di prossima generazione è il suo attuale carico di lavoro.

Musk è attualmente a capo di due società multimiliardarie, SpaceX e Tesla, nonché della startup neurotecnologica Neuralink e dell’impresa di scavi di gallerie The Boring Company. È anche il co-fondatore del laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale OpenAI e padre di sei figli. “Non vedo l’ora di fare un jet con sistema VOTL supersonico, ma aggiungere altro lavoro mi farà esplodere il cervello”, ha twittato giovedì.

Tesla si spinge oltre, Musk mira alla realizzazione di un aereo elettrico a velocità supersoniche

Non è la prima volta che Musk parla della sua ambizione di progettare un aereo elettrico. “Ho un progetto per un aereo”, h spiega in un recente podcast. “La cosa eccitante da fare sarebbe una sorta di decollo e atterraggio verticale elettrico, realizzare un jet supersonico“. Il modello si affiderebbe a due diversi sistemi di propulsione: uno per sollevare l’aereo dalla folla e verso il cielo, l’altro per spingere il velivolo in avanti a velocità supersoniche.

“La cosa interessante di un aereo elettrico è che vuoi andare il più in alto possibile, ma hai bisogno di una certa densità di energia nella batteria per superare l’energia potenziale gravitazionale“, prosegue Musk. “Una volta che hai superato l’energia potenziale gravitazionale e sei ad alta quota, l’energia che usi è molto bassa e quindi puoi riconquistare gran parte della tua energia potenziale gravitazionale durante la discesa.

“Più in alto vai, più veloce andrai con la stessa quantità di energia. E a una certa altitudine puoi diventare supersonico con meno energia per miglio – rispetto agli aerei a 35.000 piedi. Nel 2013, Musk ha avuto un’altra idea per una nuova forma di trasporto chiamata Hyperloop. Senza la capacità di lavorarci da solo, ha scritto a riguardo e le altre startup hanno poi utilizzato i documenti per sviluppare le proprie versioni. Successivamente Musk ha finanziato dei concorsi per incoraggiarne lo sviluppo. Hyperloop è un’alternativa ecologica e più efficiente ai viaggi in aereo.