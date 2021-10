YouTube consente spesso agli utenti di testare tutte le nuove funzioni in largo anticipo. Infatti, in vista del prossimo aggiornamento, un nuovo test è in fase di lavorazione. Google ha annunciato nei giorni scorsi che presto un piccolo gruppo di utenti potrà testare un grafico mai visto prima su YouTube.

Lo scopo del nuovo grafico, lanciato da YouTube, è mostrare il grado di coinvolgimento medio di ciascun contenuto. In poche parole, potrai vedere in tempo reale quali parti di un video piacciono di più agli altri utenti. Sarà posizionato sopra la barra di avanzamento, che mette in evidenza i momenti più popolari all’interno di un video. L’esperimento è stato descritto nei minimi dettagli qualche giorno fa sulla pagina di YouTube riservata alle guide.

YouTube si aggiorna, nuova funzione in arrivo con il prossimo aggiornamento

La descrizione della nuova funzione è la seguente: “Test per il grafico del grado di coinvolgimento in arrivo sopra la barra di avanzamento. Stiamo mostrando agli spettatori come vedere in poche mosse e rapidamente le parti di un video che potrebbero essere interessanti. Se stai partecipando alla fase di test, vedrai un grafico sopra la barra di avanzamento durante lo scorrimento. Se il grafico è alto, significa che una parte del video è stata guardata di frequente.

Sembra una funzione nuova per YouTube ma piuttosto simile a quello che si può trovare su altri siti di questa portata e di questa entità. Quanto sia simile il sistema lanciato da Google non lo sapremo finché non abbiamo tutto ciò che serve per stilare una lista di pro e contro. Il grafico dovrebbe già essere apparso per un piccolo numero di tester. Si spera si espanderà a più persone in seguito.