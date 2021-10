Xiaomi celebra il suo vecchio POCO F2 Pro: uno dei più apprezzati di sempre

Xiaomi annunciò tempo addietro il nuovo POCO F2 Pro, frutto della rinomata linea di smartphone POCO che aggredisce il mercato con questo nuovo modello.

Ciò che esaltò fin da subito lo smartphone consistette in linee molto sinuose e in uno schermo praticamente che occupava tutta la parte frontale del pannello.

Ad oggi si ritorna a parlare di quest’ultimo vista la grande riuscita e il numero di dispositivi attivi attualmente. Xiaomi fa trapelare che si è trattato di uno degli smartphone più graditi e con meno recensioni negative da parte degli utenti. In basso vi lasciamo le principali caratteristiche del dispositivo.

POCO F2 Pro: un hardware da paura e tante caratteristiche di primo livello

POCO F2 Pro gode di una CPU Qualcomm Snapdragon 865 e di una GPU Adreno 650, per una grafica al top.

Lo smartphone offre un display AMOLED da 6,67” e una serie di funzionalità avanzate, tra cui un sensore ottico a schermo per le impronte digitali e Corning Gorilla Glass 5 fronte e retro per garantire maggiore resistenza. Con un rapporto di contrasto di 5000000:1 e una luminosità di 500 nit (typ) / 800 nit (HBM), risalta la qualità del display. Indipendentemente dall’ora del giorno, gli utenti possono contare su un’esperienza di visualizzazione confortevole.

Fotocamera e batteria ne fanno un vero top di gamma

Il sensore Sony IMX686 di POCO F2 Pro permette un’ottima resa, mentre il suo obiettivo ultra grandangolare da 13MP a 123° consente agli utenti di scattare facilmente foto panoramiche mozzafiato e foto di gruppo di grandi dimensioni. Ecco poi un sensore macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP completano la fotocamera posteriore e consentono di ottenere primi piani dettagliati con un effetto bokeh paragonabile agli attuali top.

Sul frontale POCO F2 Pro sfoggia una pop-up camera da 20MP con una luce di notifica multicolore. La selfie camera dispone anche di una capacità di registrazione video in slow motion a 120 fps per trasformare anche i video più basici in capolavori cinematografici.

POCO F2 Pro, con la sua potente batteria da 4.700 mAh, offre l’opportunità di non preoccuparsi mai di restare senza smartphone. Il dispositivo ha anche una carica rapida da 30W, che può ricaricare il dispositivo al 64% in soli 30 minuti e al 100% in 63 minuti2. Oltre all’eccezionale velocità di ricarica, POCO F2 Pro ha anche in dotazione un caricabatteria da 33W.