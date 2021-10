I prezzi attivati da Unieuro sono incredibilmente bassi, tutti gli utenti hanno difatti la possibilità di raggiungere un livello di risparmio ben superiore alle più rosee aspettative, garantendo comunque una buonissima qualità generale dei prodotti acquistabili.

Il risparmio è dietro l’angolo per tutti, grazie all’ampia disponibilità sul territorio nazionale, infatti i clienti possono accedere ai medesimi prezzi sia in negozio, che direttamente sul sito ufficiale. L’e-commerce rappresenta un buonissimo appiglio per spendere poco, superando i 49 euro di spesa sarà possibile richiedere la consegna gratuita direttamente a domicilio.

Unieuro: il volantino con le migliori occasioni

Spendere poco con Unieuro è davvero molto più semplice del previsto, anche nell’eventualità di scegliere un prodotto di casa Apple. Scoprendo il volantino notiamo infatti la presenza dell’incredibile iPhone 12 Pro Max, il top di gamma dell’azienda di Cupertino per la scorsa generazione, in vendita a 1149 euro, per quanto riguarda la variante no brand con la garanzia di 24 mesi.

Molto allettanti sono anche le proposte legate alla fascia più intermedia della telefonia mobile, ovvero rientranti nei 400 euro di spesa complessivi. In questo segmento è possibile trovare occasioni del calibro di Oppo A53s, Oppo A94, Oppo A15, Galaxy A03s, Galaxy A32 o Motorola Moto G30.

Tutti i prodotti sono commercializzati alle condizioni discusse in precedenza, quindi completamente sbrandizzati, e con garanzia di 24 mesi. I dettagli della campagna promozionale sono raccolti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, con acquisti effettuabili anche in negozio senza differenze o limitazioni.