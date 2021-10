La nota piattaforma dedicata allo streaming Twitch, ha subito un attacco hacker a dir poco mostruoso, l’attacco ha infatti trafugato un database delle dimensioni di 126Gb contenente sostanzialmente di tutto, abbiamo infatti il codice sorgente della piattaforma, sia nella versione desktop che in quella mobile, le credenziali di accesso di milioni di utenti registrati ed addirittura il registro con i compensi di tutti gli streamer.

Si tratta di un attacco dalle dimensioni incredibili, infatti possiamo affermare che Twitch è stato letteralmente messo a nudo da questo furto di dati, ecco dunque perchè vi consigliamo di cambiare le vostre password e di attivare l’autenticazione a due fattori, dal momento che anche le vostre credenziali potrebbe essere contenute nel database rubato.

https://t.co/7vTDeRA9vt got leaked. Like, the entire website; Source code with comments for the website and various console/phone versions, refrences to an unreleased steam competitor, payouts, encrypted passwords that kinda thing.

Might wana change your passwords.

— Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021