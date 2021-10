Pokémon Go non fu un semplice tormentone estivo. Dopo anni di onorato servizio non accenna ad eclissarsi ed anzi concede sempre più emozioni in un’area di battaglia all’ultimo mostriciattolo.

Sfruttando una serie di trucchi incredibili sarà possibile accrescere le possibilità di diventare l’indiscusso RE del gioco, senza incorrere in ban e segnalazioni da parte di altri giocatori per violazione al regolamento. Bene, pronti a diventare autentici fuoriclasse?

Effetto aroma all’infinito

L’aroma è uno strumento fondamentale per fare progressi all’interno del gioco. Se attivato, attira a sé orde di Pokémon selvatici. Stando fermi alla propria posizione si riceverà un Pokémon ogni 5 minuti senza fatica. Se in movimento, invece, potremo individuare un Pokémon ogni 200 metri circa. Dura 30 minuti ed è importante quindi sfruttarlo subito senza perdere nessuna occasione.

C’è un modo per ottenere l’effetto aroma infinito? Certo, basta andare nelle impostazioni del dispositivo e disattivare l’opzione “data e ora automatiche”, Puntiamo l’orologio indietro di qualche minuto e prolunghiamo l’effetto per tutto il tempo che vogliamo.

Giocare in modalità landscape

Pokémon Go non supporta la modalità orizzontale, almeno non ufficialmente. Su Android, ad ogni modo, possiamo rimediare al problema scaricando l’app Set Orientation, che porta il gioco in modalità di visualizzazione ampliata. Funzione che potrebbe non funzionare correttamente su tutti i dispositivi, in quanto non esplicitamente ottimizzata per il gioco. Provare non costa nulla e giocare in questa modalità è piacevole.

Scegliere l’evoluzione di Eevee

Eevee è una sorta di jolly nel mondo Pokémon Go. Possiamo scegliere la sua evoluzione tra 5 tipi differenti. Per forzare l’evoluzione di una particolare pietra basta dare un soprannome ai Pokémon prima dell’evoluzione usando le caramelle. Qui, la lista dei soprannomi associati all’evoluzione di Eevee:

Soprannome Evoluzione Pyro Flareon Sparky Jolteon Rainer Vaporeon Tamao Umbreon Sakura Espeon

Pokéball Infinite

Un sogno per tutti gli appassionati del gioco. Non esiste un trucco o un metodo che garantisca quantità illimitata, considerando anche i limiti dello zaino. Per raccogliere grandi quantità di pokéball è possibile usare i cosiddetti pokéstop che, come tutti sappiamo, regalano vari oggetti. Ogni pokésptopi svuotato diventa inaccessibile per 2 minuti, il che significa che entro questo intervallo di tempo si possono prelevare gli strumenti. Il trucco consiste nel posizionarsi in una zona ricca di pokéstop in cui fare incetta a rotazione fino a prelevare un alto numero di strumenti.

Trucchi Pokémon Go GPS

Manipolare i dati GPS è un buon metodo per ingannare l’applicazione facendogli credere che stiamo camminando, ad esempio, per le affollate strane di Manhattan mentre siamo in casa seduti sul divano. Niantic si è battuta contro questa politica ma è ancora possibile effettuare lo spoofing GPS sia su Android che su iOS.

Su Android sfruttiamo una delle tantissime app disponibili sullo store, come l’ottima “Fake GPS Location Spoofer” che funziona senza problemi su dispositivi con Android 8.0 Oreo sia per utenti root che normali.

Su iOS, invece, installiamo una patch “PokeGo++” disponibile per gli smartphone Apple con e senza jailbreak attivo.

Il trucco è da usarsi consapevoli del fatto che lo sviluppatore potrebbe prendere adeguate contromisure che possono anche portare al ban permanente e quindi alla cancellazione dell’account personale e di tutti i progressi maturati nel tempo.

Conoscevate questi trucchi per guadagnare nuovi Pokémon? Vuoi scoprirne degli altri? Consulta pure la nostra guida dedicata.