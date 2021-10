WindTre ha recentemente modificato il suo listino offerte aggiungendo le nuove tariffe DI PIÙ con minuti, SMS e Giga inclusi nel prezzo. I clienti che optano per l’attivazione della nuova SIM WindTre possono richiedere l’attivazione della versione che ritengono più congrua alle loro esigenze accedendo al sito ufficiale o recandosi in uno dei punti vendita. Ecco, quindi, due delle opzioni più interessanti tra quelle attualmente disponibili!

Passa a WindTre con le nuove offerte All Inclusive DI PIÙ!

Le nuove offerte All Inclusive DI PIÙ da non perdere sono sicuramente quelle che permettono di ricevere una maggiore quantità di Giga di traffico dati alla massima velocità disponibile. I nuovi clienti, infatti, possono optare per la WindTre Unlimited 5G, che permette di ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 minuti verso l’Estero

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

La tariffa è disponibile per tutti, a un costo di 29,99 euro al mese da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Contenuti abbondanti sono offerti anche dalla WindTre All Inclusive DI PIÙ FULL 5G che, a un costo di 14,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti verso l’Estero

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Le due offerte includono i servizi extra e la possibilità di richiedere assistenza ogni giorno e in qualsiasi momento, senza attese. Nessun costo aggiuntivo sarà addebitato né sarà prevista alcuna spesa non relativa al costo di rinnovo previsto mensilmente.