Da quando Microsoft Band 2 è uscito nel 2015, il vecchio Redmond è stato per lo più fuori dal giro degli wearable. Ma anche se l’azienda non è stata molto lungimirante sul settore, ha comunque confezionato alcune tecnologie davvero impressionanti e ambiziose, consentendo sviluppi anche in ambiente medico. Una delle recenti scoeprte ha permesso ad un dispostivo indossabile creato dalla società di controllare il volume massimo di ossigeno (VO2 max) in una persona. Microsoft non è chiaramente estranea alla sperimentazione quando si tratta di gadget di questo tipo e se si deve credere a un brevetto recentemente acquisito, infatti potrebbero esserci molte altre cose in serbo.

Il documento in questione, intitolato semplicemente “DISPOSITIVO INDOSSABILE” è stato archiviato a giugno 2017, ma è stato ufficialmente pubblicato da USPTO. Come ogni richiesta di brevetto, ci vuole tempo prima che venga ufficialmente dichiarato valido.

Apparentemente, il cuore del dispositivo comprende una serie di attuatori, potenzialmente montati in modo tale da consentire alcune regolazioni nella loro posizione. Lavorando insieme a sensori specializzati, il loro scopo sarebbe quello di fare del loro meglio per ridurre o stabilizzare i movimenti involontari in un articolazione adiacente o addirittura in un arto intero. Di seguito è riportato un estratto pertinente dal documento.

I risvolti della tecnologia su diversi settori

Se implementato correttamente, questo sembra un importante strumento di miglioramento della vita per le persone che soffrono di Parkinson e molte altre condizioni. La lettura ulteriore nel testo rivela anche l’ambizione di rendere tale batteria del dispositivo sufficientemente efficiente da consentire un’intera giornata di funzionamento con una singola carica. Inoltre, ci sono diverse menzioni di protocolli di comunicazione, come Wi-Fi e Bluetooth, così come le app per smartphone. Quindi è abbastanza chiaro che il dispositivo avrà alcune funzionalità di tracciamento e reporting. Probabilmente si potranno vedere anche le caratteristiche di salute generale.

Rimarremo sicuramente aggiornati per eventuali ulteriori sviluppi nella speranza che questo brevetto si trasformi in un prodotto commerciabile al più presto.